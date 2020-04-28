 
مباشر

تركيا.. رجل يقفز من الطابق الرابع هربا من الحجر

أخبار العالم

تركيا.. رجل يقفز من الطابق الرابع هربا من الحجر
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrbt

لقي رجل تركي مصرعه بعدما قفز من الطابق الرابع في المستشفى، حيث أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين من كورونا خلال يوم واحد
تركيا تعلن تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين من كورونا خلال يوم واحد

ونقل الرجل إلى مستشفى مركز أفندي قبل 6 أيام بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس، وتم الحصول على عينات من دمه، غير أنه سعى للهرب من المستشفى بسبب حالة الرعب التي هيمنت عليه.

وفي محاولة منه للفرار خوفا من البقاء في الحجر الصحي، قفز من الشرفة بالطابق الرابع بالمستشفى، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وبعد إجراء الإسعافات الأولية، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى مانيسا الحكومي، ومكث فيه 6 أيام، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي وقت لاحق، تبين أن نتائج الفحوصات التي خضع لها الرجل جاءت سلبية.

المصدر: صحيفة زمان التركية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا