ألمانيا.. ارتفاع جديد لوفيات وإصابات كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1144 إصابة خلال اليوم الماضي.

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وتشير هذه الأرقام إلى عودة حالات كورونا للارتفاع مجددا، بعد أن رصد المعهد 110 وفيات و1018 إصابة في اليوم السابق، ضمن منحى لتراجع المعدلات استمر عدة أيام.

وبلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد منذ بدء انتشاره 156337 إصابة و5913 وفاة، حسب المعهد.

المصدر: "رويترز"