مجلس النواب الأمريكي يحقق في قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية

بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا في قرار الرئيس دونالد ترامب، وقف إسهامات واشنطن في تمويل منظمة الصحة العالمية، وأمهلت وزارة الخارجية أسبوعا للتوضيح.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس اللجنة في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن "منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعاني أوجه قصور، وأنه يؤيد إصلاحها، ولكن من المؤكد أن قطع التمويل عنها في الوقت الذي يواجه فيه العالم مأساة كورونا، ليس هو الرد".

وطالب إنجيل، الخارجية الأمريكية بتقديم ‭‭11‬‬ مجموعة من الوثائق أو المعلومات ذات الصلة بالقرار الخاص بوقف التمويل في موعد لا يتجاوز الرابع من مايو المقبل.

وأضاف: "في حال لم يحدث ذلك سوف تنظر اللجنة في جميع الإجراءات المتاحة".

وتشمل المواد المطلوبة، قائمة بالاجتماعات التي عقدت بين الوكالات في الفترة بين الأول من ديسمبر و14 أبريل، والتي نوقشت خلالها مسألة التمويل للمنظمة، وقائمة بالسلطات القانونية التي ستنفذ الإدارة بموجبها وقف التمويل.

وقرر ترامب تعليق المساهمات الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية في الـ14 من أبريل الماضي، متهما إياها "بالتمحور حول الصين والترويج لمعلومات الصين المغلوطة" عن تفشي فيروس كورونا وقال إن "إدارته ستبدأ في إجراء مراجعة شاملة لأداء المنظمة".

المصدر: "رويترز"