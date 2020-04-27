ترامب يتحدث عن تحسن في الولايات المتحدة على صعيد كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع في الولايات المتحدة آخذ بالتحسن في ما يخص وتيرة تفشي فيروس كورونا، واحتوائه.

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وأشار ترامب في مؤتمر صحفي، إلى أن "جميع أنحاء البلاد إما في حالة جيدة، أو أن الأمور تسير فيها بشكل أفضل في ما يتعلق بفيروس كورونا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن عدد الإصابات بالفيروس في نيويورك وشيكاغو وبوسطن ونيو أورليانز متباين، موضحا أن الأعداد في مناطق أخرى مستقرة.

وكان حاكم نيويورك أندريو كوومو، أكد تسجيل 337 وفاة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للمعدل اليومي، فيما قرر تمديد القيود العامة في أنحاء كثيرة بالولاية.

وأفاد كوومو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في نيويورك بواقع 337 حالة لتصل إلى 17303، وذلك باستثناء 5000 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة ارتفاع الوفيات مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث سجل في 23 أبريل 438 حالة جديدة، وفي 24 أبريل 422، وفي 25 أبريل 437، وفي 26 أبريل 367.

وأكد كوومو انخفاض معدل المرضى في المستشفيات وحصيلة المصابين في غرف العناية المركزة.

وأعلن أنه قرر تمديد القيود العامة الخاصة بالعزل الذاتي في كثير من أنحاء الولاية وسريان هذه الإجراءات بعد 15 مايو.

وتمثل نيويورك أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالعدوى بـ990 ألف حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بـ55852 حالة.



المصدر: وكالات