عمدة لندن: طهران تفوقت علينا في التعامل مع أزمة كورونا

اعتبر صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، أن طهران تفوقت على لندن في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والاستجابة لها.

وجاء تصريح خان خلال اتصال عبر الفيديو عقده ونظيره الإيراني بيروز حناتشي، اليوم الاثنين.

وقال حناتشي إن فيروس كورونا تسبب بأزمة عابرة للحدود، مضيفا: "في الحقيقة، نكافح في إيران الآن فيروسين في آن واحد، وهما فيروس كورونا، وفيروس العقوبات الأمريكية".

وأكد أن بلاده "واجهت صعوبات في دفن جثث الضحايا في الأيام الأولى من تفشي الوباء، حتى تكون العملية مع مراعاة جميع المتطلبات الصحية والدينية".

وعلق عمدة لندن على هذه الجملة قائلا: "نعم، واجهنا الصعوبات نفسها في الدفن، ومن الواضح أن طهران تفوقت علينا في التعامل مع الفيروس والاستجابة له".

وأضاف أنه يبحث مع الحكومة البريطانية قضية العقوبات الأمريكية ضد إيران وتأثيرها في ظل جائحة كورونا.

المصدر: RT