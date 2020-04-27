"جونز هوبكنز" تكشف الحصيلة الجديدة لحالات كورونا عالميا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بواقع نحو 74 ألفا خلال اليوم الماضي، لتصل الحصيلة إلى حوالي مليونين و972 ألف حالة.

بذلك شهد معدل الإصابات اليومي تراجعا لليوم الثاني بعد تسجيل أكثر من 87 الف إصابة خلال يوم السبت، وأكثر من 100 ألف خلال يوم الجمعة.

وأشارت الجامعة التي تعتبر مرجعا لتتبع تفشي كورونا في العالم، إلى أن حصيلة الوفيات تجاوزت 206,5 ألف بزيادة أكثر من 3662 حالة خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي المتعافين نحو 866 ألف شخص.

وحسب بيانات "جونز هوبكنز"، فإن الدول التي تخطت حصيلة الإصابات فيها عتبة الـ100 ألف، هي:

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الولايات المتحدة – 965910 إصابة و54876 وفاة

إسبانيا – 226629 إصابة و23190 وفاة

إيطاليا – 197675 إصابة و26644 وفاة

فرنسا – 162220 إصابة و22856 وفاة

ألمانيا – 157770 إصابة و5976 وفاة

بريطانيا – 154037 إصابة و20732 وفاة

تركيا – 110130 إصابة و2805 وفاة.

وسجلت روسيا حتى يوم أمس 80949 إصابة و747 وفاة.

المصدر: RT