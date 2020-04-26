60 وفاة جديدة بكورونا في إيران وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 60 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 5710 وفيات.

وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع منذ أمس بـ1153 حالة جديدة وبلغ 90481.

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وذكرت الوزارة أن 69657 مريضا تماثلوا حتى الآن للشفاء من الفيروس التاجي، فيما لا يزال 3079 آخرون في حالة حرجة.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الإيرانية أجرت حتى اليوم 421313 فحصا لتشخيص كورونا.

وتمثل أرقام اليوم في إيران ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات الجديدة (مقارنة مع 1134 إصابة يوم أمس) وأدنى حصيلة وفيات منذ 46 يوما.

المصدر: RT + وكالات