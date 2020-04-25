إيران.. انخفاض عدد وفيات وإصابات كورونا في آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، بتسجيل 76 وفاة و1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5650 والإصابات إلى 89328.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 68193، فضلا عن إجراء 410075 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض طفيف في حالات الإصابة والوفاة مقارنة مع أمس الجمعة، الذي سجلت فيه 93 وفاة و1168 إصابة.

حریرچی، معاون کل #وزارت_بهداشت: بیش از ۵۰ درصد موارد بستری و حدود ۷۰ درصد مرگ و میر ناشی از #ویروس_کرونا کاهش یافته است. pic.twitter.com/5yY9XRoo43 — شبکه راوی (@raavionline) April 25, 2020

من جهته، أكد نائب وزير الصحة الإيراني المتعافي من الفيروس، إيرج حريرجي، انخفاض أعداد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا المستجد بنسبة 70%، مشيرا إلى أن أعداد المرضى في المستشفيات انخفضت للنصف في معظم أقاليم البلاد.

المصدر: RT