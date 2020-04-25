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إيران.. انخفاض عدد وفيات وإصابات كورونا في آخر 24 ساعة

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إيران.. انخفاض عدد وفيات وإصابات كورونا في آخر 24 ساعة
Reuters AS
تدابير احترازية ضد كورونا في إيران
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أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، بتسجيل 76 وفاة و1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5650 والإصابات إلى 89328.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 68193، فضلا عن إجراء 410075 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض طفيف في حالات الإصابة والوفاة مقارنة مع أمس الجمعة، الذي سجلت فيه 93 وفاة و1168 إصابة.

من جهته، أكد نائب وزير الصحة الإيراني المتعافي من الفيروس، إيرج حريرجي، انخفاض أعداد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا المستجد بنسبة 70%، مشيرا إلى أن أعداد المرضى في المستشفيات انخفضت للنصف في معظم أقاليم البلاد.

المصدر: RT

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