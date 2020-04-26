 
مباشر

برلماني روسي: لم نر أي تأكيدات على تدهور صحة كيم جونغ أون

أخبار العالم

برلماني روسي: لم نر أي تأكيدات على تدهور صحة كيم جونغ أون
Sputnik Vitaly Ankov
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي في أبريل عام 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqvq

دعا كازبيك تايسايف منسق مجموعة الاتصال بين مجلس الدوما الروسي وبرلمان كوريا الشمالية، إلى عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال النائب عن الحزب الشيوعي في تصريح لوكالة "إنترفاكس" اليوم الأحد: "اجتمعنا مؤخرا مع سفير كوريا الشمالية الجديد لدى موسكو ولدينا اتصالات وثيقة معه. بحثت معه هذا الموضوع ولم أحصل منه على أي تأكيد (لصحة المزاعم بشأن صحة كيم)".

وأضاف تايسايف أن زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف أرسل برقية تهنئة لكيم بمناسبة ذكرى لقاء زعيم كوريا الشمالية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك في 25 أبريل العام الماضي.

إقرأ المزيد
وكالة: الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية يواصل الصمت حول أنشطة كيم وسط تزايد الشائعات
وكالة: الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية يواصل الصمت حول أنشطة كيم وسط تزايد الشائعات

وقال تايسايف: "أعرف أن كيم جونغ أون زعيم قوي جدا، وأتمنى له الصحة وأنا على ثقة بأنه على خير ما يرام".

وفي وقت سابق تداولت وسائل الإعلام مزاعم مفادها، أن كيم في حالة خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية، بل وربما قد يكون فارق الحياة.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا