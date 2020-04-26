وكالة: الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية يواصل الصمت حول أنشطة كيم وسط تزايد الشائعات

تواصل وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الصمت عن الأنشطة العامة للزعيم كيم جونغ أون، منذ أسبوعين، وسط تزايد الأنباء والتقارير حول خطورة وضعه الصحي.

ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة "رودونغ سينمون"، أي تقارير عن الأنشطة العامة لكيم، ولم تنشر أي صور له.

وتحدثت المصادر فقط، عن إرسال الزعيم لـ"تقدير"، الأحد الماضي، للأشخاص الذين يعملون لبناء منشآت في بلدة حدودية شمالية، لكنها واصلت التزام الصمت بشأن أنشطته العامة وسط تزايد الشائعات حول صحته.

وقالت الإذاعة الحكومية، إن "كيم جونغ أون أرسل تقديرا للعمال الذين يدعمون بجدية وبكل إخلاص تأثيث سامجيون ... العمال في شغف للمساهمة الجادة في بناء قوة اشتراكية دون نسيان ثقة الحزب وتوقعاته في أي لحظة".

تقع سامجيون عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، والمعروفة بأنها مسقط رأس والد كيم الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل.

المصدر: يونهاب