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روسيا تسجل 66 وفاة و6361 إصابة بكورونا خلال يوم

الصين: لا مصابين بكورونا في مستشفيات ووهان

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الصين: لا مصابين بكورونا في مستشفيات ووهان
Reuters
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أعلنت السلطات الصينية عدم بقاء مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات مدينة ووهان التي يتردد أن تفشي العدوى بدأ منها في العالم أواخر العام الماضي.

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وأعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فينغ، للصحفيين اليوم الأحد، أن مستشفيات ووهان، مركز محافظة هوبي، خالية تماما من المصابين بكورونا بفضل جهود الأطباء المحليين وزملائهم من مختلف أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت اللجنة أن 68128 شخصا أصيبوا بكورونا في هوبي (50333 منهم في ووهان) وتوفى 4512 منهم (3869 في ووهان).

المصدر: نوفوستي

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