الصين.. إعادة تصنيف ووهان معقل كورونا منطقة ذات خطر وبائي منخفض

خفضت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى "منخفض".

وأعلن المركز الصيني الخاص بالوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه في بيان أصدره اليوم، أنه يعيد تصنيف ووهان، مركز مقاطعة هوبي، منطقة ذات خطر منخفض، مشيرا إلى أنه لم تبق في المقاطعة أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر مرتفع أو متوسط.

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وحسب المعايير المعتمدة في الصين، تطلق صفة "منطقة ذات خطر منخفض" على مناطق لم تسجل فيها إصابات جديدة بكورونا خلال فترة لا تقل عن 14 يوما.

وكانت ووهان معزولة على مدى 76 يوما عن باقي العالم مع التعليق التام لحركة النقل من وإلى المدينة، بسبب انتشار فيروس كورونا فيها منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وحسب إحصاءات محدثة صدرت مؤخرا، سجلت في المدينة خلال فترة الوباء 3869 وفاة وأكثر من 50.3 ألف إصابة بالعدوى.

المصدر: نوفوستي