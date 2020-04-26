رغم كورونا.. مظاهرة ضد اتفاق نتنياهو-غانتس وسط تل أبيب

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة واحدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح العدد الإجمالي 199 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع منذ أمس بـ250 حالة جديدة وبلغ 15398.

وتماثل 6602 شخصا حتى الآن للشفاء من كورونا، فيما لا يزال 132 مريضا في حالة خطرة 100 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

في هذه الأثناء، نظمت وسط تل أبيب الليلة الماضية مظاهرة شارك فيها نحو ألفي شخص يلوحون بالأعلام السوداء، احتجاجا على الاتفاق المبرم مؤخرا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه رئيس الكنيست وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس.

وجرت مظاهرة مماثلة أيضا في ضواحي حيفا بمشاركة مئات المحتجين.

وطالب المتظاهرون غانتس و"أزرق-أبيض" بعدم المشاركة في أي تحالفات مع نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد، أو بمنع الأخير على الأقل من السيطرة على السلطة القضائية في الحكومة المستقبلية.

Reuters Corinna Kern

وكان المتظاهرون يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل