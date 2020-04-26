استمرار تراجع وتيرة تفشي كورونا في ألمانيا

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات اليومين الماضيين.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، عن تسجيل 1737 إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ يوم أمس، مقارنة مع 2337 و2055 إصابة يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأصبح مجموع الإصابات في البلاد 154175.

وأكد المعهد أن 140 شخصا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 5640 وفاة.

المصدر: رويترز