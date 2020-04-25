ترودو: خطط إعادة فتح اقتصاد كندا ليست مرتبطة بكورونا

أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم السبت، أن الخطط المتبعة لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية، لا تعتمد على فرضية وجود مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.

وقال ترودو في إفادة صحفية: "لا أعتقد بوجود خطط معلقة على امتلاك أشخاص بعينهم مناعة من فيروس كورونا".

وأضاف، أن "خطط الأقاليم تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات الوقاية من المرض في أماكن العمل".

من جهتها، أشارت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إلى أنه لا يوجد "دليل" يقطع بأن المتعافين من المرض ولديهم أجسام مضادة محصنون من الإصابة مجددا.

المصدر: "رويترز"