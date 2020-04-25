كوريا الجنوبية.. لا وفيات بكورونا لليوم الثالث على التوالي

لليوم الثالث على التوالي، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عدم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في البلاد عند مستوى 240 حالة وفاة منذ الأربعاء الماضي.

وأكدت مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا منذ أمس، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين الجدد قدموا من دول أخرى، وأن اثنين منهم أجنبيان.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية بذلك 10718.

المصدر: يونهاب