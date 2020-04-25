مواطن روسي يزعم رصده إشارات من أول قمر صناعي عسكري إيراني وكشف تفاصيل عنه!

زعم هاوي اتصالات لاسلكية روسي اليوم السبت، أنه رصد اتصالا من أول قمر صناعي عسكري أطلقته إيران مؤخرا، ما أتاح له الكشف عن تفاصيل تقنية عن هذا الجهاز.

وأكد المواطن دميتري باشكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الاتصال الذي رصده أتاح له تحليل البيانات عن وضع أنظمة القمر الإيراني "النور" بالتفصيل.

وأشار المواطن إلى أن القمر يرسل اتصالاته بتردد 400 ميغاهرتز مع الإبدال بإزاحة التردد (FSK)، لافتا إلى أن هذا القمر الإيراني يشبه في هذه المسألة النماذج المصنوعة في الصين وأوروبا.

وأوضح هاوي الاتصالات اللاسلكية الروسي، أن مثل هذه الأجهزة تستخدم في كثير من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة، بما فيها الأقمار من نوع "كوبسات".

وخلص باشكوف، بناء على علامة القمر التي ظهرت في فيديو إطلاقه، إلى أن ذلك ليس سوى "كوبسات" بسيط من حجم 6U، ما يعني أن حجمه 10/20/30 سم.

وأشار إلى أن الاتصال من القمر ليس مستقرا، ما يعني على الأرجح أنه لا يزال يدور، ولن يبدأ بالعمل ما لم يتم وقف دورانه، وبعد ذلك سيجري تسليم المعلومات منه إلى الأرض عبر قناة اتصال أسرع.

المصدر: نوفوستي