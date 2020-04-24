البنتاغون: نحتاج وقتا لإعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" إلى الخدمة

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه ينظر في طلب إعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" للخدمة، والذي أعفي من منصبه مطلع أبريل الجاري، بسبب تحذيره من تفشي فيروس كورونا.

وقال إسبر: "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلب المقدم".

وأوصى عدد من قادة البحرية الأمريكية في طلب تقدموا به إلى وزير الدفاع بإعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" إلى الخدمة.

وأعفت وزارة الدفاع الأمريكية بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات التي يقودها.

المصدر: RT