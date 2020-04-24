متحدث بريطاني: جونسون ما زال يتعافى في المنزل الريفي

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير ما زال يتعافى من كورونا في مقره الريفي، وأن أي قرار بالعودة إلى العمل في لندن سيتم اتخاذه بناء على نصيحة الأطباء.

ورفض المتحدث التكهن بموعد عودة جونسون للعمل قائلا: "رئيس الوزراء كان يمارس بعض المهام هذا الأسبوع بما في ذلك مقابلة مع الملكة إليزابيث والتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف: "يواصل تعافيه في تشيكرز.. وما زال يتابع المستجدات من مقر الحكومة بشأن التصدي لفيروس كورونا، وكذلك يتحدث مع زملائه".

وتابع: "لقد خرج من المستشفى قبل أقل من أسبوعين وكان عليه قضاء بعض الوقت في وحدة العناية المركزة، لذا كما تتوقعون، فإنه يرغب في الحصول على المشورة الطبية قبل أن يعود إلى العمل في مقر الحكومة".

المصدر: "رويترز"