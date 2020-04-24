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وزير الصحة البريطاني: جونسون في حالة جيدة

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وزير الصحة البريطاني: جونسون في حالة جيدة
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة جيدة ويتعافى بعد إصابته الشديدة بمرض كوفيد 19.

وأضاف هانكوك لشبكة "سكاي نيوز"، "أنا متأكد من أنه سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".

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وتابع قائلا: "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه. تحدثت معه أمس، إنه في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تماثل مؤخرا للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا حيث نقل إلى المستشفى وأمضى عدة أيام بغرفة العناية المركزة.

المصدر: رويترز

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