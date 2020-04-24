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"جونز هوبكنز": ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكورونا عالميا

أخبار العالم

Reuters Dado Ruvic
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، بأن الحصيلة العالمية للإصابات تجاوزت 2,7 مليون شخص، بارتفاع بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

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وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن الجائحة التي شملت 185 دولة، أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء أو تسلسلها، حيث تبقى الولايات المتحدة على رأسها مع نحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

المصدر: وكالات

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