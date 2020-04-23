الصحة العالمية تطلق مبادرة لمشاركة الأمصال والعقاقير الخاصة بكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها ستعلن عن "تعاون كبير" غدا الجمعة، لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية من فيروس كورونا وتشخيصه وعلاجه.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف في بيان مقتضب اليوم الخميس، إن "المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

ويشارك في المبادرة، التحالف العالمي للقاحات (غافي)، ومؤسسة غيتس ومانحون كبار للمنظمة، علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس مطلع أبريل الجاري، إنه "يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال، علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل لها".

المصدر: "رويترز"