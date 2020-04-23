روسيا: طرفا النزاع الليبي لا يلتزمان بوقف النار ويجب تعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت

أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء استمرار القتال بين طرفي النزاع الليبي وشددت على أهمية تعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت ممكن بغية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة الوضع.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس: "تطورات الأيام الأخيرة في ليبيا تستدعي قلقنا الشديد، ويدل تكثيف العمليات القتالية بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، ووحدات الجيش الوطني الليبي حسب رأينا، على أن طرفي القتال لم يعودا يلتزمان بالهدنة التي تم إعلانها في يناير".

وحذرت زاخاروفا من خطورة هذا السيناريو في ليبيا، لاسيما على خلفية جائحة كورونا، لافتة إلى أن ليبيا لا تستطيع مواجهة الوباء في ظروف استمرار المواجهات.

يتبع..