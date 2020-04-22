شركة أدوية تعلن بدء اختبارات لقاح ضد كورونا على البشر

أعلنت شركة "IRBM" للأدوية أنها ستبدأ غدا الخميس اختبارات للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، على 510 أشخاص، مشيرة إلى أن العمل جار "على قدم وساق".

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وقال ماتيو ليغووري، رئيس إدارة الشركة التي تتخذ من مدينة بوميتسيا الإيطالية مقرا لها، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء: "كل شيء يجري على قدم وساق، وستبدأ في بريطانيا غدا اختبارات اللقاح المرشح ضد وباء COVID-19 على عينة من 510 متطوعين أصحاء".

وأضاف ليغووري: "نحن فخورون بالتمكن من دعم هذا المشروع... العمل المطلوب لتطوير لقاح ما عادة ما يتم تنفيذه بشكل تدريجي، بينما يجري ذلك هذه المرة بشكل متواز، مما يسمح بتسريعه كثيرا".

وشدد رئيس إدارة شركة "IRBM" على "مرحلة مهمة للغاية ستبدأ الآن، وهي التجارب على البشر" للقاح المحتمل.

من جانبها، قالت مديرة المشروع في جامعة أكسفورد، سارة جيلبرت، إن اللقاح "يتمتع بفرصة 80% للوصول إلى نهاية السباق"، مضيفة: "لذلك يجب أن نتحلى جميعا بالثقة ونواصل العمل بشكل مكثف كما تعلمنا فعله".

وسبق أن ذكر ليغوري في فبراير الماضي أن أول ألف جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ستكون جاهزة للتجارب السريرية بحلول الصيف، وأعرب عن "الأمل بأن تبدأ الاختبارات (السريرية) على البشر في الخريف المقبل".

وتتعاون شركة "IRBM" من خلال قسم اللقاحات فيها، مع معهد جينر بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة لإنتاج الدفعة الأولى من المصل المضاد للفيروس، الذي يحمل مؤقتا اسم "ChAdOx1 nCoV-19".

المصدر: أكي