السلطات في إنجلترا: احتمال الحصول على لقاح ضد كورونا في 2021 ضئيل للغاية

اعتبرت السلطات الصحية في إنجلترا، أن احتمال الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العام "ضئيل للغاية".

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وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "على الأمد الطويل، سيكون هناك مخرجان من هذا الوضع، يتمثل أحدهما في لقاح فعال بدرجة عالية أو/و أدوية عالية الفعالية".

وشدد ويتي على أن "احتمال ظهورها في أي وقت من العام المقبل ضئيل جدا، وأعتقد أن علينا أن نكون واقعيين إزاء هذا الأمر".

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا: "حتى حصولنا عليها، سنكون مضطرين للاعتماد على الإجراءات الاجتماعية".

وأشار ويتي، تعليقا على المنحنى الوبائي في بريطانيا، إلى أن تراجع وتيرة ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة بفيروس كورونا سيكون بطيئا، علما بتجربة الدول الأخرى.

وأوضح: "إذا كان أمل الناس في أن ينتقل الوضع من المكان الذي نجد أنفسنا الآن، أي الإغلاق العام، إلى حالة تجاوز القضية، فهذا توقع غير واقعي على الإطلاق. سيكون علينا اتخاذ الكثير من الإجراءات على مدار وقت طويل للغاية".

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وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ133495 حالة، والـ5 من حيث حصيلة الوفيات جراء المرض بـ18100 حالة.

وسبق أن أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، يوم 18 مارس، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا للاستخدام الجماعي في ربيع 2021.

المصدر: رويترز + وكالات