حصيلة الوفيات بكورونا في المستشفيات البريطانية تتجاوز الـ18 ألفا

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم الأربعاء عتبة الـ18 ألف حالة وفاة، بتسجيل السلطات نحو 760 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أنها سجلت خلال اليوم الأخير 759 وفاة جديدة بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18100 حالة.

وتضم هذه الأرقام تضاربا واضحا، حيث ارتفع عدد الوفيات بكورونا منذ أمس في الواقع، استنادا إلى بيانات الوزارة، بـ763 حالة وفاة جديدة (من 17337 حتى 18100)، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى لكونها تضم الوفيات خارج المستشفيات.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4451 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 133495 حالة.

وتمثل أرقام اليوم في المملكة المتحدة انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة مع معدلات اليوم السابق، عندما سجلت في البلاد 832 وفاة جديدة.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.



411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.



As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020

المصدر: RT

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.



411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.



As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020