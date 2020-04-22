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فرنسا.. انخفاض عدد متلقي العلاج من كورونا في المستشفيات

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فرنسا.. انخفاض عدد متلقي العلاج من كورونا في المستشفيات
Reuters Gonzalo Fuentes
الصحة الفرنسية: انخفاض عدد متلقي العلاج من كورونا في المستشفيات
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وقال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاج خلال الفترة نفسها.

وكشف المسؤول الصحي أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلالل الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: رويترز

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