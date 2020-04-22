فرنسا.. انخفاض عدد متلقي العلاج من كورونا في المستشفيات
Reuters Gonzalo Fuentes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq0q
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاج خلال الفترة نفسها.
وكشف المسؤول الصحي أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلالل الساعات الـ 24 الماضية.
المصدر: رويترز