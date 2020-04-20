فرنسا تتجاوز سقف 20 ألف وفاة بكورونا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الاثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ 20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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وكشف المسؤول الصحي أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة.

وأشار سالومون إلى أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة. وأكد المدير بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.

كما أكد المسؤول انخفاض الحالات التي تتم معالجتها في وحدات العناية المركزة (5683 اليوم الاثنين مقابل 5744 الأحد).

وأشار سالومون أيضا إلى مواصلة تراجع مؤشر وتيرة انتشار الوباء من "الثلاثة" في بدايته إلى أقل من "الواحد" الآن، موضحا أن مصابا واحدا كان ينقل في السابق العدوى إلى ثلاثة أشخاص آخرين أو أكثر، أما الآن فصار ينقل الفيروس إلى شخص واحد بالكثير، الأمر الذي يدل على انخفاض شراسة الوباء.

المصدر: رويترز