الخارجية الإيرانية: عملية أستانا هي الأكثر تأثيرا لحل الأزمة السورية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على استمرار المشاورات والتعاون بين الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا ، وأن هذه العملية هي الأهم والأكثر تأثيرا لحل الأزمة السورية.

وقالت الخارجية في بيان عن الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، إنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى آخر التطورات بشأن إدلب والدستور السوري، وضرورة إلغاء العقوبات أحادية الجانب على سوريا، في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم​​​.

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كما أكد الاجتماع على "استمرر المشاورات والتعاون بين الدول الثلاث، الضامنة لعملية أستانا، على أعلى المستويات، حيث أن هذه العملية هي العملية الأهم والأكثر تأثيرا لحل الأزمة السورية".

ولف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال الاجتماع إلى "ضرورة التوسع في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية"، كما شدد الوزراء الثلاثة على ضرورة "فصل الإرهابيين عن المعارضة".

المصدر: سبوتنيك



