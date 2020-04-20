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موسكو: مباحثات حول سوريا بصيغة أستانا يوم 22 أبريل

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موسكو: مباحثات حول سوريا بصيغة أستانا يوم 22 أبريل
Sputnik ALEXANDER SCHERBAK
وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية
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أعلنت وزارة الخارجة الروسية عن إجراء مباحثات ثلاثية بصيغة أستانا حول سوريا يوم 22 أبريل الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا، اليوم الاثنين: "نؤكد إجراء المباحثات الثلاثية حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 أبريل، وذلك عن بعد".

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ومن المقرر أن يشارك في المباحثات وزراء خارجية الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد ذكر خلال مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد، أن مباحثات بصيغة أستانا حول الوضع في منطقة إدلب السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية ستجري قريبا.

يذكر أن آخر جولة من المباحثات بصيغة أستانا جرت في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر إجراء جولة جديدة في مارس هذا العام بإيران، لكن ذلك لم يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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