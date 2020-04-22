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كورونا سيؤدي إلى أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ الحرب العالمية الثانية

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كورونا سيؤدي إلى أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ الحرب العالمية الثانية
Reuters
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رجح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6% هذا العام، ما سيكون أكبر انخفاض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

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وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس في مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف، اليوم الأربعاء: "كان لهذه الأزمة تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وأضاف، "نقّدر أنه سيكون هناك انخفاض بنسبة 6% في انبعاثات الكربون هذا العام بسبب نقص الانبعاثات من وسائل النقل وإنتاج الطاقة الصناعية".

وبسب تفشي الفيروس في معظم أنحاء العالم، اتخذت العديد من الدول إجراءات تقييدية في إطار مكافحة تفشي كورونا وانتشاره، ففرضت العزل العام ومنعت الحركة إلا في ساعات معينة والبعض منعها بالكامل إلا في حالات ضرورة القصوى، وأقفلت المتاجر والمراكز العامة وبعض الدوائر الحكومية، كما أوقفت حركات التنقل الداخلي والسفر وحركة المطارات كإجراءات احترازية، باستثناء الضروري منها، ما ساهم برأي الخبراء إلى تخفيف من مظاهر وحدة التلوث في الكثير من دول العالم.

المصدر: وكالات

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