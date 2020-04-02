إرجاء قمة المناخ المقررة في نوفمبر بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية أن قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب-26" المقرر عقدها في نوفمبر بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقا، وذلك بسبب وباء كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت الحكومة في بيان أمس الأربعاء إنه "نظرا للتأثير العالمي والمستمر لكوفيد-19، فإن عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في نوفمبر 2020 لم يعد أمرا ممكنا".

وأضاف البيان أن القمّة ستعقد في مكانها في العام 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقا.

وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، سيصل خلال أيام إلى مليون، والوفيات إلى 50 ألفا.

المصدر: أ ف ب