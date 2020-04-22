إيران تسجل ارتفاعا في الوفيات وانخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 94 وفاة و1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5391 والإصابات إلى 85996.

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في المقابل، أكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 63113، فيما يوجد 3311 مصابا في حالة صحية حرجة.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الصحية أجرت 377396 فحص تشخيص الإصابة بكورونا حتى اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 88 وفاة و1297 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT