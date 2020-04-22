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كورونا.. ارتفاع عدد الحالات الحرجة في مستشفيات طهران

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كورونا.. ارتفاع عدد الحالات الحرجة في مستشفيات طهران
Reuters AS
تدابير احترازية ضد كورونا في طهران
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أفاد مركز الطوارئ الإيراني، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد مراجعي المستشفيات في العاصمة طهران جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ارتفاع حصيلة الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 5297 والمصابين إلى 84802
ارتفاع حصيلة الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 5297 والمصابين إلى 84802

وأكد رئيس المركز أن المصابين بفيروس كورونا في طهران مؤخرا يراجعون المستشفيات "وهم بحالة صحية حرجة ويتم نقلهم مباشرة إلى غرف العناية المركزة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 60965 شخصا، ووصفت حالة 3357 مصابا بالفيروس بالحرجة.

المصدر: RT

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