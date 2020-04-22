كورونا.. ارتفاع عدد الحالات الحرجة في مستشفيات طهران

أفاد مركز الطوارئ الإيراني، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد مراجعي المستشفيات في العاصمة طهران جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد رئيس المركز أن المصابين بفيروس كورونا في طهران مؤخرا يراجعون المستشفيات "وهم بحالة صحية حرجة ويتم نقلهم مباشرة إلى غرف العناية المركزة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 60965 شخصا، ووصفت حالة 3357 مصابا بالفيروس بالحرجة.

المصدر: RT