الولايات المتحدة.. تنبؤات بموجة فيروس تاجي أكثر ضررا

حذّر رئيس المركز الأمريكي للمكافحة والوقاية من الأمراض، روبرت ريدفيلد، من أن الموجة الثانية من الفيروس التاجي (كورونا) ببلاده في الشتاء المقبل، قد تكون أسوأ من الحالية.

ولفت ريدفيلد في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إلى خطر أن يتزامن وباء الفيروس التاجي مع الإنفلونزا الموسمية، وفي هذه الحالة "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس التاجي على بلادنا الشتاء المقبل، أكثر صعوبة مما مررنا به للتو".

وأشار المسؤول الأمريكي عن مكافحة الأمراض إلى أن التفشي المتزامن لاثنين من أمراض الجهاز التنفسي سيؤدي إلى أن يجد النظام الصحي نفسه تحت "عبء لا يمكن تصوره".

وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المصابين وعدد الوفيات.

ويرصد مكتب الإحصاء العالمي المختص إصابة، في الولايات المتحدة، ما مجموعه 818 ألف شخص، ووفاة أكثر من 45 ألفا حتى ليلة 22 أبريل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 16 أبريل أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء، ولذلك ستبدأ 29 ولاية في المستقبل القريب رفع القيود، وستكون تكساس الأولى.

المصدر: iz.ru