شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة
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أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة.
وأشار المتحدث إلى أن الشحنة تم استقبالها من قبل مسؤولين أمريكيين وبحضور ممثلي السفارة المصرية ومكتب الدفاع المصري بواشنطن.
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بإرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة، بهدف مكافحة وباء كورونا المستجد هناك.
ناصر حاتم