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شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة.

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الرئاسة المصرية: السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة
الرئاسة المصرية: السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

وأشار المتحدث إلى أن الشحنة تم استقبالها من قبل مسؤولين أمريكيين وبحضور ممثلي السفارة المصرية ومكتب الدفاع المصري بواشنطن.

شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية الي الولايات المتحدة
شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية الي الولايات المتحدة
شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية الي الولايات المتحدة
شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة
Facebook@Egy.Pres.Spokesman
وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية الي الولايات المتحدة

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بإرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة، بهدف مكافحة وباء كورونا المستجد هناك.

ناصر حاتم

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