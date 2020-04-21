شاهد بالفيديو.. وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة.

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وأشار المتحدث إلى أن الشحنة تم استقبالها من قبل مسؤولين أمريكيين وبحضور ممثلي السفارة المصرية ومكتب الدفاع المصري بواشنطن.

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

Facebook@Egy.Pres.Spokesman

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بإرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة، بهدف مكافحة وباء كورونا المستجد هناك.

ناصر حاتم