الرئاسة المصرية: السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لمواجهة أزمة كورونا.

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ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فيديو للحظة تحميل المساعدات الطبية على متن الطائرة العسكرية المصرية، وتوجهها نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إنه من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية.

وأشار المسؤول وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن الهدف من المساعدات، مكافحة فيروس كورونا، قائلا إنها "لفتة تهدف إلى إظهار التحالف الأمريكي المصري".

وتعد هذه الشحنات هي الأحدث التي ترسلها مصر إلى الخارج بعد دعم إيطاليا وبريطانيا، وأيضا بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تعتمد القاهرة دائما على مساعدات من واشنطن، منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

المصدر: RT