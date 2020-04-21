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مصر ترسل مساعدات إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية

أخبار العالم العربي

مصر ترسل مساعدات إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية
Reuters
ترامب والسيسي
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قال مسؤول أمريكي إنه من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية.

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وأشار المسؤول وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن الهدف من المساعدات، مكافحة فيروس كورونا، قائلا إنها "لفتة تهدف إلى إظهار التحالف الأمريكي المصري".

وتعد هذه الشحنات هي الأحدث التي ترسلها مصر إلى الخارج بعد دعم إيطاليا وبريطانيا، وأيضا بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تعتمد القاهرة دائما على مساعدات من واشنطن، منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

المصدر: واشنطن بوست

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