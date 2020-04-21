أردوغان: لأول مرة منذ الحرب تملك تركيا فرصة للعدوة إلى موقع مركزي في العالم

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد تمثل فرصة لعودة تركيا إلى "موقع مركزي" في العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، تعليقا على سير الجائحة: تركيا شأنها شأن دول العالم أجمع في كفاح شديد ضد فيروس كورونا".

وأضاف: "لأول مرة تتاح لتركيا فرصة للعودة إلى موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد على أن "اليأس الذي أصاب البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل"، وتابع: "ما يميزنا عن بقية الدول امتلاكنا لبنية طبية قوية واتخاذنا للتدابير اللازمة في الوقت المناسب".

وأوضح أن "هذا الوباء الذي يعد مشكلة صحية أساسا، تحول إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية".

وأكد أردوغان، مخاطبا الشعب التركي: "من الضروري أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء فيروس كورونا".

المصدر: الأناضول + وكالات