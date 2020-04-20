حاكم نيوجيرسي يعلن تباطؤ جائحة كورونا بالولاية ويحذر من قفزة في الإصابات حال فتح الاقتصاد

أكد حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميورفي، تباطؤ وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الولاية، لكنه حذر من قفزة في الإصابات الجديدة في حال إعادة فتح الاقتصاد.

وأفاد ميورفي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الولاية، التي تعتبر إحدى بؤر الجائحة في البلاد، بواقع 3528 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن العدد العام للمصابين، الذين تم رصدهم، وصل إلى 88806 أشخاص.

وذكر حاكم نيوجيرسي أنه تم تسجيل 177 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في الولاية خلال اليوم الماضي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالمرض 4377 شخصا.

وشدد ميورفي مع ذلك على انخفاض مستمر في عدد المرضى الجدد في مستشفيات الولاية، مؤكدا في هذا السياق "تباطؤ انتشار الفيروس" في نيوجيرسي.

وأكد ميورفي مع ذلك على أنه يجب على الولاية "الاستعداد لقفزة حادة" للإصابات بالفيروس، موضحا: "هذا سيحدث بالتأكيد عندما سنقوم بإعادة الفتح".

المصدر: رويترز