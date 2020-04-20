حصيلة الإصابات بكورونا في أفغانستان تتجاوز الـ1000
Reuters OMAR SOBHANI
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بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان اليوم الاثنين 1011، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة الصحة.
وتم اكتشاف 15 حالة جديدة منها أربع حالات في كل من ولايتي كونار ولغمان، وحالة واحدة في ننكرهار شرقي البلاد على الحدود الباكستانية، إضافة إلى 6 حالات في ولاية هرات شمال غربي البلاد.
ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في البلاد 31، فيما تماثل 31 شخصا للشفاء منذ بدء تفشي الوباء.
المصدر: "نوفوستي"