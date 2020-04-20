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حصيلة الإصابات بكورونا في أفغانستان تتجاوز الـ1000

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حصيلة الإصابات بكورونا في أفغانستان تتجاوز الـ1000
Reuters OMAR SOBHANI
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بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان اليوم الاثنين 1011، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة الصحة.

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وتم اكتشاف 15 حالة جديدة منها أربع حالات في كل من ولايتي كونار ولغمان، وحالة واحدة في ننكرهار شرقي البلاد على الحدود الباكستانية، إضافة إلى 6 حالات في ولاية هرات شمال غربي البلاد.

ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في البلاد 31، فيما تماثل 31 شخصا للشفاء منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: "نوفوستي"

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