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ألمانيا تعلن عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا

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ألمانيا تعلن عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا
Reuters MATTHIAS RIETSCHEL
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفاة.

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وتعزز الأرقام الجديدة أخيرا الأمل في أن الوباء بات في منحى تنازلي في البلاد، مع تراجع مستمر في عدد الأصابات اليومية، حيث أعلنت السلطات عن تسجيل 3609 حالات يوم السبت، و2458 حالة أمس الأحد، فيما تراجع عدد الوفيات أيضا من 299 يوم الجمعة إلى 243 السبت و184 الأحد.

وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

المصدر: "رويترز"

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