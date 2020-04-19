وسط إجراءات كورونا.. الشرفات ملاذ اليونانيين لحفلات الشواء بمناسبة عيد القيامة

احتفل اليونانيون في أثينا، اليوم الأحد، بعيد القيامة بعيدا عن أحبائهم بسب إجراءات عزل صارمة هدفها الحد من انتشار كورونا، حيث استمتعوا بتناول الخراف المشوية وهو جزء من تقاليد العيد.

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وحظرت السلطات اليونانية التجمعات الأسرية الكبيرة والصلاة في الكنائس في أسبوع عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس والذي ينتهي اليوم الأحد، علما أن السلطات ضاعفت في الأسبوع الماضي من الغرامات في حق كل من يحاول التنقل في البلاد بالسيارة دون سبب مقنع.

والتزم اليونانيون بالقيود وقضوا اليوم مع أفراد أسرهم في البيوت وقاموا بشي الخراف في الشرفات وتناولوا وجبة العيد التقليدية.

وقال فاسيليس كورتيليس (62 عاما) من شرفة بيته في أثينا: "اشترينا الخراف وأرسلناها إلى جزيرة كورفو لنذهب ونحتفل بعيد القيامة مع أقاربنا لكن فيروس كورونا جاء ونحن جلوس هنا".

وسجلت اليونان عددا منخفضا نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى مساء السبت، 2235 إصابة من بينها 110 وفيات.

المصدر: وكالات