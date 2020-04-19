كوريا الشمالية تفند تصريحات ترامب حول "مذكرة جميلة" من كيم

فندت بيونغ يانغ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تلقيه "مذكرة جميلة" مؤخرا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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وشددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد، في بيان وزعته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، على أن قيادة البلاد لم تبعث بأي رسائل إلى الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة، مرجحا أن ترامب ربما قصد بكلامه الرسائل السابقة التي تبادلها مع كيم.

وصرح ترامب للصحفيين أمس بأنه تسلم مؤخرا "مذكرة جميلة" من كيم وأبدى قناعته بأن "كل شيء تمام" في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، رغم تجارب صاروخية جديدة نفذتها كوريا الشمالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

المصدر: وكالات