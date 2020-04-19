عدد الوفيات بكورونا في أوروبا يتجاوز الـ100 ألف

أكدت وكالة "فرانس برس" أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا تجاوز عتبة الـ100 ألف، ما يجعل من القارة العجوز المنطقة الأكثر تضررا بالوباء في العالم.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، استنادا إلى إحصاءاتها، أن 157 ألف شخص على الأقل في العالم راحوا ضحية الفيروس حتى الآن، ويعود الثلثين من هذه الوفيات إلى أوروبا.

وسجلت 25% أخرى من إجمالي عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم في الولايات المتحدة التي تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء بأكثر من 735 ألف إصابة وأكثر من 39 ألف وفاة.

وحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا في العالم، تلي خمس دول أوروبية، وهي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الولايات المتحدة في قائمة الإصابات.

كما تحل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا في المراتب بين الثانية والخامسة في قائمة الوفيات.

وحسب آخر إحصاءات الجامعة، سجلت في العالم حتى الآن 161030 وفاة و2338335 إصابة بكورونا.

المصدر: أ ف ب + RT