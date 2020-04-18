مودي: لا داعي للهلع من كورونا

أكد رئيس الوزراء الهندي نارينديرا مودي، السبت، تصميمه على القضاء على فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدا أنه ليس هناك أي داع للهلع.

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كلام مودي جاء ردا على وزير الوحدة الهندي، رام فيلاز باسوان، الذي كتب في تغريدة عبر "تويتر": "الرجاء الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية. معا، سنهزم بالتأكيد وباء "كوفيد- 19"".

There is no need to panic.



Please keep taking the proper precautions. Together, we all will certainly defeat the COVID-19 pandemic. https://t.co/7sUpNo9Vo9 — Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2020

وسجلت الهند في آخر إحصائية نشرتها وكالة "رويترز"، 14792 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الساعة 488.

المصدر: تايمز أوف إنديا