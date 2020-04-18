إندونيسيا تتصدر دول جنوب شرقي آسيا بعدد إصابات كورونا

سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليصل العدد المصابين الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.

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وأعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535.

وتخطت إندونيسيا الفلبين أمس الجمعة لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرقي آسيا.

وسجلت إندونيسيا أكبر عدد من الوفيات في آسيا بسبب كورونا بعد الصين.

المصدر: رويترز