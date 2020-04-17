إندونيسيا والفلبين تسجلان أعلى معدل لتفشي كورونا بين دول جنوب شرق آسيا

لا تزال دول كثيرة في جنوب شرق آسيا تشهد ارتفاعا متواصلا في ضحايا فيروس كورونا، وكان لأندونيسا الحصة الأكبر منه، مسجلة أعلى معدل لتفشي الفيروس في تلك المنطقة، متجاوزة الفلبين.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، وتسجيب 24 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420، كما أجرت الوزارة 42 ألف فحص لأشخاص حتى الآن.

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أما في الفلبين التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، فسجلت وزارة الصحة 218 إصابة جديدة في آخر بياناتها الرسمية، ويصبح بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة 5878. كما سجلت 25 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 387.

واعلنت الوزارة أن 52 مريضا تعافوا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 487.

وفي ماليزيا، رصدت السلطات 69 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة يومية منذ أن فرضت الحكومة قيودا على الحركة والأعمال في 18 مارس الماضي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 5251 ، كما أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 86 .

أما ميانمار فأعلنت عن تسجيل 85 حالة إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا.

المصدر: RT