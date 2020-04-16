كورونا في جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا والفلبين تعززان صدارتهما في القائمة السوداء

سجلت دول جنوب شرق آسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ما لا يقل عن 44 وفاة، وأكثر من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

في إندونيسيا التي لا تزال الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في المنطقة من حيث عدد الوفيات، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، اليوم الخميس عن تسجيل 27 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الضحايا 496 وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ أمس بـ380 حالة جديدة إلى 5516، فيما وصل عدد المتعافين إلى 548 شخصا.

وفي الفلبين التي صعدت مؤخرا إلى المرتبة الأولى في قائمة أكبر بؤر الوباء في المنطقة من حيث عدد الإصابات، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 13 وفاة و207 إصابات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 362 والإصابات 5660.

وتماثل 82 مريضا في الفلبين للشفاء خلال اليوم الأخير، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من كورونا 435 شخصا.

وفي ماليزيا، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بكورونا منذ أمس، وارتفع العدد الإجمالي بذلك إلى 84 وفاة و5182 إصابة.

وفي تايلاند، أكد المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" الحكومي، تاويسين ويسانويوتين، تسجيل ثلاث وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا، وبلغت حصيلة الضحايا 46 وفاة، ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2672، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1593.

المصدر: رويترز