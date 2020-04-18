روحاني يطلب من وزارة الصحة تقييم مدى إمكانية استئناف النشاط الصناعي في إيران

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، من وزارة الصحة وضع شروط واضحة لاستئناف الأعمال الصناعية متوسطة المخاطر، في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد

وقال روحاني، خلال اجتماع المقر الوطني لمكافحة فيروس "كوفيد-19" نقله التلفزيون الرسمي اليوم السبت: "يجب على وزارة الصحة تحديد شروط بدء الأعمال الصناعية ذات المخاطر المتوسطة بشكل مفصل أكثر".

وأضاف: "من الضروري الاستمرار في عملية إقناع الناس بمراعاة البروتوكولات الصحية المقررة، وخاصة البقاء في المنزل وعدم التنقل غير الضروري، وذلك من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام".

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، استمرار انخفاض منحنى عدد الإصابات والوفيات بوباء "كوفيد-19" في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 73 وفاة و1374 إصابة منذ أمس بإجمالي عدد وفيات يتخطى 5 آلاف، و80868 إصابة.

المصدر: سبوتنيك



